هل سيشارك روديغر مدافع ريال مدريد في الكلاسيكو؟

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن تطورات الحالة الصحية لمدافع ريال مدريد، الدولي الألماني أنطونيو روديغر، بعد الضربة القوية التي تعرض لها خلال مواجهة شاختار في دوري أبطال أوروبا، مما استدعى تلقيه 20 غرزة في جبهته.

وخضع روديغر، لفحوصات طبية أكدت عدم تعرضه لإصابة في عظام الوجه، حيث سينتظر الحصول على قناع خاص لحماية وجهه أثناء اللعب، ولم يتم استبعاد اللاعب من المشاركة في "الكلاسيكيو" ضد برشلونة الأحد المقبل.

وأجرى أطباء ريال مدريد أشعة لروديغر الأربعاء، أظهرت أن اللاعب الألماني لم يتعرض لإصابة في العظام جراء الضربة القوية التي تلقاها من حارس المرمى أناتولي تروبين أثناء إحرازه هدف التعادل لـ"الملكي" في الدقيقة 95 من عمر المباراة.

وتم أخذ قياسات لوجه روديغر لتصنيع قناع بشكل عاجل حتى يتمكن اللاعب من تجربته في التدريبات، وذلك قبل اتخاذ قرار بشأن مشاركته في مباراة الأحد، أمام برشلونة، في ملعب سانتياغو برنابيو.

ولم يُستبعد اللاعب في الوقت الحالي، على الرغم من إصابته الأخيرة، وستتم متابعة حالته في الأيام المقبلة حتى يتمكن المدير الفني للفريق، كارلو أنشيلوتي، بالتواصل مع الطاقم الطبي واللاعب نفسه، من اتخاذ قرار يوم السبت.

وخطف روديغر هدف التعادل في الثواني الأخيرة من مباراة شاختار، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري الأبطال، مجنّباً فريقه تلقي أول خسارة هذا الموسم.

المصدر / وكالات