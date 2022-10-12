صدمة لنجم برشلونة السابق بعد وفاة غامضة لوالده

كشفت تقارير صحفية عن وفاة والد نجم منتخب تشيلي ونادي فلامينغو البرازيلي، أرتورو فيدال، لاعب برشلونة السابق في ظروف غامضة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، أنه عُثر على إيراسمو فيدال، والد أرتورو، البالغ من العمر 62 عاماً، ميتاً في ظروف غامضة، داخل نادي هيبيكو دي سانتياغو، أحد فرق سباقات الخيول في تشيلي، وذلك بعدما تعرّض لسكتة قلبية مفاجئة.

وأضافت بأن الشرطة التشيلية تجري عملية تحقيق واسعة في وفاة إيراسمو فيدال، الذي كان يحضر دائماً إلى نادي هيبيكو دي سانتياغو للفروسية، قبل الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء وفاته.

ويمتلك أرتورو فيدال الذي لعب في صفوف يوفنتوس وإنتر ميلانو الإيطاليين وبرشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني، العديد من الخيول التي تتنافس في السباقات هناك، وتعود والده على مشاهدتها.

وقدّم نادي فلامينغو البرازيلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعازيه لنجمه البالغ من العمر 35 عاماً، جاء فيها: "ينعي نادي فلامينغو إيراسمو فيدال، والد نجمنا أروتور فيدال، نقف معك في هذا الوقت الصعب".

المصدر / وكالات