"العمل الحكومي" تحيي صمود المواطنين في وجه مخططات الاحتلال

حيت لجنة متابعة العمل الحكومي أبناء شعبنا بالقدس خاصة والأراضي الفلسطينية عامة، الذين يقفون في وجه مخططات الاحتلال بتقسيم المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي، مشيدة بالحالة الثورية المقاومة في جنين ونابلس وشعفاط.

وتوقفت اللجنة خلال اجتماعها الأسبوعي في الذي عقدته مقر رئاستها بمدينة غزة، اليوم الأربعاء، أمام حصار الاحتلال لمخيم شعفاط شمال شرقي القدس المحتلة، باعتباره جريمة حرب وعقاب جماعي للمدنيين وانتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الانساني.

ورحبت اللجنة بجهود الجزائر الشقيقة لإتمام المصالحة، آملة أن تنجح لقاءات الفصائل برأب الصدع وإعادة توحيد المؤسسات على قاعدة الشراكة الوطنية المرتكزة على ثوابت شعبنا، وأبدت اللجنة جاهزيتها للتعامل مع ما يتم الاتفاق عليه وطنيا.

واطلعت اللجنة على تجهيزات وزارة الزراعة لإنجاح موسم قطف الزيتون، مؤكدة على كونه مناسبة وطنية وتراثية يجب أن تتضافر جهود كل مكونات شعبنا لإنجاحها.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجان: الشؤون الإدارية، الابتعاث والتدريب والإيفاد، البنية التحتية، شؤون الأراضي.

وأحالت اللجنة عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي:

صرف مبلغ مالي لصالح تطوير مختبر التربة والري التابع لوزارة الزراعة.

صرف كشف جديد معتمد من قوائم الصرف من المستحقات لأغراض العلاج .

صرف مكافأة الثانوية العامة للدور الثاني والثالث للعام 2021م.

دعم وإسناد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لتوفير احتياجاتها بما يعزز من قيامها بمهامها الميدانية والقضاء على تجارة المخدرات.

اعتماد مشروع تطوير العيادات الخارجية بمستشفى الشفاء، وإنشاء مبنى متكامل لهذا الغرض.

اعتماد النظام الخاص بمحددات منح وتمديد الإجازة بدون راتب للموظفين.

اعتماد آلية صرف الضمان الاجتماعي للعاملين على بند البطالة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

رفع جهوزية لجنة إدارة ومواجهة الكوارث الطبيعية المحتملة خلال فصل الشتاء، وتوفير متطلبات عملها اللوجستية وفق الامكانات.

إصدار قرارات بتخصيص أراضي منفعة لصالح مشاريع جديدة ومرافق عامة.

إلغاء تخصيص عدد من الأراضي الحكومية المخصصة سابقا وذلك لمخالفتها شروط التخصيص.

توفير احتياجات تأمين نقل الموقوفين من المحاكم.

اعتماد مشروع مسابقة أفضل مؤسسة نسائية، وتوفير الموازنة اللازمة للتنفيذ.

المصادقة على آلية صرف مخصص التقاعد 6% (المساهمات المحدودة) للموظفين.

تشكيل لجنة لترشيد استهلاك الكهرباء في المؤسسات العامة.

المصدر / فلسطين أون لاين