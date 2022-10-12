تصاعد عمليات المقاومة في الداخل المحتل خلال سبتمبر الماضي

أكد تقرير حقوقي أن عمليات المقاومة في الداخل الفلسطيني المحتل، شهدت تصاعداً خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

وذكر تقرير صادر عن مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" أن الشهر الماضي شهد استمراراً للحراك الشعبي المقاوم في الداخل المحتل.

ووثق التقرير 18 عملاً مقاوماً، في أراضي الداخل المحتل ومدنها المختلفة، أبرزها محاولة دهس نفذها فلسطيني، استهدفت جندي احتلالي في مطار (بن غوريون) في مدينة اللد المحتلة.

وأشار التقرير إلى أنه تم اعتقال فلسطيني حاول زرع عبوة متفجرة مخصصة، لحرف مسار القطار عن سكته الحديدية بالقرب من عكا.

وأفاد بأن منطقة النقب سجلت أعلى وتيرة لأعمال المقاومة في مدن ومناطق الداخل المحتل، بواقع خمس عمليات.

المصدر / فلسطين أون لاين