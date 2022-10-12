فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وسما #سلسلة_أيام_الغضب و#شعفاط_البطولة يتصدَّرا مواقع التواصل الاجتماعي

حماس تنفي إصدارها أي بيانات بشأن المفاوضات بين الاحتلال ولبنان

مقاومون يستهدفون المستوطنين وجنود الاحتلال جنوب جنين

هدم 6 مساكن ومحال تجارية في بير هداج بالنقب

حماس تدين إغلاق المسجد الإبراهيمي وتدنيس المستوطنين له

وقفة إسنادية بغزة للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام

اتحاد المعلمين الفلسطينيين بلبنان يُطلق تحذيرًا أخيرًا لإدارة الأونروا

تعيين مدرب الصداقة السابق مدربًا لأحد فرق الدرجة الأولى

لاعبان يُغادران غزة ويلتحقان بفريق مركز بلاطة

مخيم شعفاط

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

حماس تدين إغلاق المسجد الإبراهيمي وتدنيس المستوطنين له

12 أكتوبر 2022 . الساعة 15:48 بتوقيت القدس
...

أعربت حركة حماس عن رفضها وإدانتها لإغلاق سلطات الاحتلال المسجد الإبراهيمي في الخليل أمام المصلين، والسماح للمستوطنين بتدنيسه وانتهاك حرمته بإقامة احتفال ما يسمى "عيد العُرش" التلمودي فيه.

واعتبر الناطق باسم الحركة فوزي برهوم إغلاق الاحتلال للمسجد الإبراهيمي انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة ولحق المسلمين في الصلاة في مسجدهم.

وشدد على أن المسجد الإبراهيمي وقفٌ إسلاميٌ خالص، ولا حق لليهود فيه، وهو ما أكّدته منظمة "اليونسكو" عام 2017، داعيا شعبنا وقواه وفصائله إلى مقاومة تلك الانتهاكات الصهيونية.

وطالب برهوم الجهات الأممية والحقوقية بإدانة ذلك الفعل وتجريمه، ودعم حق شعبنا في أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

وأغلقت قوات الاحتلال، مساء أمس الثلاثاء، المسجد الإبراهيمي، وشددت من إجراءاتها العسكرية في محيطه، بحجة الأعياد اليهودية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الخليل #الاحتلال #المسجد الإبراهيمي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة