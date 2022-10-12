تعيين مدرب الصداقة السابق مدرباً لفريق في الدرجة الأولى

غزة / مؤمن الكحلوت:

توصل مجلس إدارة نادي الجلاء لاتفاق مع الكابتن هاني أبو ريالة، لقيادة فريق كرة القدم، في دوري الدرجة الأولى الموسم الحالي.

وقاد أبو ريالة أول تدريب الفريق اليوم، تمهيداً للإشراف عليه في مباراته أمام نماء بعد غداً الجمعة، في الجولة السادسة من المسابقة.

ويتذيل الجلاء جدول ترتيب المسابقة، برصيد نقطة واحدة واحدة فقط، حيث خسر 4 لقاءات، وتعادل في مباراة واحدة فقط.

وتُعتبر هذه أول مهمة رسمية للكابتن أبو ريالة، على رأس الجهاز الفني، حيث سبق له العمل مساعداً ضمن الجهاز الفني في ناديي الصداقة والهلال، علماً أنه حاصل على دورة تدريب "b".

ولعب أبو ريالة مع ناديه الصداقة لأكثر من "15" عاماً، وحصل معه على بطولتي الدوري والكأس، كما لعب لأندية الأهلي والصلاح والأقصى.