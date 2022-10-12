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حمادة: إضراب الضفة تأكيدٌ شعبيٌّ على دعم المقاومة

12 أكتوبر 2022 . الساعة 13:55 بتوقيت القدس
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الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن مدينة القدس، محمد حمادة

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن مدينة القدس، محمد حمادة، إنّ الإضراب الذي يعم الضفة اليوم دعمًا وإسنادًا للقدس ومخيم شعفاط هو تأكيد شعبي متجدد على دعم نهج مقاومة الاحتلال.

وأضاف حمادة في تصريح صحفي وصل "فلسطين أون لاين"، اليوم الأربعاء: "مقاومة شعبنا للاحتلال ومستوطنيه ستزداد لهيبًا مع قادم الأيام؛ فالقدس والمسجد الأقصى قلب الصراع وفتيل الانتفاضات".

ودعا شعوب الأمة العربية والإسلامية لمساندة شعبنا وتوفير الدعم لأهلنا الصامدين في القدس والمرابطين في الأقصى.

وعمّ الإضراب الشامل مدن الضفة الغربية والقدس، اليوم الأربعاء، استجابة لنداء أهالي مخيم شعفاط.

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وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة بما فيها المواصلات العامة وسط دعوات للتوجه للحواجز رفضًا للحصار.

ففي نابلس، امتنعت المحال التجارية والمطاعم عن فتح أبوابها صباحًا، فيما شهدت شوارع المدينة حركة ضعيفة للمركبات.

وفي القدس، أغلق الشبان الشوارع قرب حاجز قلنديا شمال المدينة فجر اليوم، استجابة لدعوات إعلان الإضراب الشامل.

كما عمَّ الإضراب الشامل كلًّا من جامعة القدس وبيرزيت والخليل والبوليتكنيك والنجاح والقدس المفتوحة وخضوري وبيت لحم، ردًّا على التغول بمخيم شعفاط واقتحامات الأقصى واستجابة لدعوات عرين الأسود.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#محمد حمادة #إضراب الضفة #اسناد مخيم شعفاط

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