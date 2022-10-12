لاعبان يُغادران غزة ويلتحقان بفريق مركز بلاطة

غزة / مؤمن الكحلوت:

غادر اللاعبان عبد الرحمن وشاح وأحمد أبو عبيد قطاع غزة، متوجهان لمدينة نابلس ، في طريقهما للالتحاق بفريق مركز شباب بلاطة، أحد أندية دوري المحترفين بالضفة المحتلة.

وتمكن اللاعبان من المرور عبر حاجز بيت حانون " إيريز"، بعد حصولهما على تصريح، ومن المتوقع أن ينتظم اللاعبان في تدريبات الفريق، تمهيدًا للمشاركة مع الفريق في المباريات القادمة.

وسيقوم نادي بلاطة بمراسلة مجلس إدارة نادي غزة الرياضي، للحصول على موافقته بانتقال لاعبه أبو عبيد رسميًّا، بينما سينتقل وشاح بشكل طبيعي كونه يحمل كتاب الاستغناء ويعتبر لاعبًا حرًّا.

وينتظر اللاعبون محمد شبير " الأهلي"، وربحي شتيوي "غزة الرياضي"، وأحمد عفانة "شباب جباليا"، الحصول على التصاريح اللازمة للّحاق بفريق بلاطة أيضًا.