"هالاند" يفصح عن أسرار نظامه الغذائي المساهم في انفجاره التهديفي!

كشف مهاجم مانشستر سيتي؛ النرويجي إيرلنغ هالاند، تفاصيل نظامه الغذائي ونوعية الطعام الذي ساهم في انفجاره التهديفي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنّ تصريحات هالاند أدلى بها في فيلم وثائقي حمل عنوان "القرار الكبير".

وقال هالاند: "أنا مهتم كثيرًا بالعناية بجسدي، وأعتقد أنّ تناول الطعام المحلي (المُعد منزليًّا) عالي الجودة هو أهم شيء".

وأضاف النرويجي: "هناك اعتقاد عند الناس مفاده أنّ اللحوم سيئة، ولكن أية لحوم تلك؟ اللحوم التي تُباع في محلات الوجبات السريعة؟ أم لحوم الحيوانات المنزلية التي تتغذّى على العشب الأخضر".

وأكمل: "أنتم لا تأكلون الطعام الذي أتناوله، أنا أتناول القلب والكبدة".

ولا يكتفي هالاند، البالغ 22 عامًا، بهذه المأكولات، بل لديه نظام آخر يتعلق بتعرضه لعدة دقائق يوميًّا لأشعة الشمس.

وأوضح هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي: "حين أستيقظ من النوم صباحًا، أول شيء أفعله هو الجلوس في الشمس والتمتع بضوئها، فهذا أمر مفيد للساعة البيولوجية".

وختم: "كما أحاول تصفية المياه في جسدي أيضًا، وهذا يعود بالفائدة الكبيرة على جسدي".

وأضافت صحيفة "ذا صن" أنّ هالاند حريص على تناول الجبن والبيض، حيث يقوم بطلبه من الطهاة في نادي مانشستر سيتي.

وسبق لهالاند الكشف قبل أيام، عن وجبة طعام يُحضّرها والده ألفي، ويتناولها بشكل دائم قبل المباريات، وأشار "والدي صنع لي اللازانيا قبل آخر ثلاث مباريات في الدوري، وأعتقد أنه يضع شيئًا مميزًا فيها".

ويتصدر هالاند قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بإحرازه 15 هدفًا من تسع مباريات فقط.

ووفقًا للحساب الرسمي لـ"البريميرليغ" على "تويتر"، فإنّ هالاند يتمتع بمعدل تسجيل للأهداف في الدوري الإنجليزي يبلغ هدفًا واحدًا كل 48 دقيقة، وهو الأفضل حتى الآن في تاريخ المسابقة بين اللاعبين الذين سجلوا أكثر من هدف واحد.

المصدر / وكالات