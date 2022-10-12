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للمرة الثالثة على التوالي

الاحتلال يلغي اقتحام قبر يوسف في نابلس

12 أكتوبر 2022 . الساعة 11:41 بتوقيت القدس
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اقتحام قبر يوسف - أرشيف

قرّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إلغاء اقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف في مدينة نابلس بالضفة الغربية، للمرة الثالثة على التوالي في غضون شهر.

وبحسب ما أوردت القناة الـ13 العبرية، فإنّ جيش الاحتلال قرّر إلغاء اقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف في نابلس بسبب الأوضاع الأمنية في المدينة في إشارة منها لتهديدات مجموعات "عرين الأسود" الفدائية الفلسطينية.

وبيّنت القناة أنّ هذه هي المرة الثالثة في غضون شهر التي يتخذ فيها الاحتلال مثل هذا القرار.

وكانت مجموعات "عرين الأسود"، أعلنت مساء أمس، تنفيذها عدة عمليات إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال، وسيارات المستوطنين في مناطق متفرقة من مدينة نابلس.

وكان أبرز هذه العمليات، عملية إطلاق النار في منطقة "شامي شمرون"، والتي سقط خلالها أحد جنود جيش الاحتلال قتيلًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاحتلال #نابلس #اقتحام قبر يوسف

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