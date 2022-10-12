"عبيد": خطة عمل علمية جديدة يُكشَف عنها قريبًا للتوأمة بين مجلة بحوث ومجلات عالمية

كشفت نائب رئيس تحرير مجلة بحوث العلمية الدولية المحكمة الصادرة عن مركز لندن للبحوث والاستشارات ومدير العلاقات الخارجية بالمركز أ.د حنان صبحي عبيد عن خطة عمل علمية جديدة يكشف عنها قريبًا للتوءمة بين مجلة بحوث ومجلات عالمية، مشيرة إلى أنها تعمل على هذا المشروع منذ فترة واقترب "جني الثمار" نحو تقديم الفائدة للباحث العربي والنفع العلمي العام.

جاء هذا التصريح على هامش صدور العدد الجديد من المجلة – 46 – لافتة إلى أنّ العدد الجديد يُعزّز النواحي العلمية للمركز ويؤكد على السير على سبيل علمي قويم، مشيرة إلى أنّ العدد تضمَّن خمس دراسات، حفلت بتحكيم علمي رصين وتدقيق لغوي ونظام السايتيشن، وجاءت لتواكب التطورات الحادثة في الإعلام الرقمي والمجالات الاقتصادية والفكرية واللغوية، وتتصل بالمتغيرات العلمية في هذا المجال، لباحثين من جامعات عربية، وركزت على إشكاليات وقضايا تتصل بالإعلام الرقمي والتطورات التقنية في حياة الفرد والمجتمع والحياة الاجتماعية والفكرية، من منطلق أهداف مركز لندن والمجلة الصادرة عنه.

وأوضحت عبيد أنّ مجلة علمية متخصصة، محكمة ومفهرسة تصدر عن مركز لندن للبحوث والاستشارات بدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل دوري- ربع سنوي- منتظم، تعنى بنشر كافة أبحاث العلوم الاجتماعية، تحمل تصنيفًا دوليًّا برقم- 2313-1004 وتتمتع بمعامل تأثير عربي ومواقع استشهاد ثلاثة هي EBSCO RATING - ZENODO - Al Manhal Platform، استهلت أول أعدادها في شهر يونيو عام 2014، وأصدرت - 46 عددًا دوريًّا وخاصًّا حتى سبتمبر عام 2022.

ولفتت إلى أنّ مجلة بحوث تحمل رسالة مفادها: نشر البحث العلمي القائم على المنهج العلمي القويم والموضوعية في الطرح، في إطار الالتزام بمقاييس الجودة العالمية، بينما رؤيتنا أن تكون المجلة رائدة في نشر البحوث العلمية الرصينة في مختلف تخصصات العلوم الاجتماعية، وأن ترقَى إلى مصافي أفضل عشرين مجلة علمية محكمة ومصنفة عالميًّا.

وأشارت إلى أنّ للمجلة هيئة علمية استشارية عُليا مؤلفة من 25 أكاديميًّا رفيعَ المستوى برتبة أستاذ دكتور من عشرة دول عربية وأجنبية مختلفة، كما لها هيئة علمية تتألف من 23 أكاديميًّا برتبة أستاذ مساعد ومشارك، أيضًا لها هيئة تحرير مستقلة تتألف من ثمانية أساتذة متخصصين، يتولى منصب المدير العام سعادة الأستاذ الدكتور ناصر الفضلي – عضو معهد البحوث البريطاني – ويترأس التحرير الأستاذ الدكتور عبد الملك الدناني بينما يشغل منصب مدير التحرير د. محمد عبد العزيز.

المصدر / فلسطين أون لاين