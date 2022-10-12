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"حماس" تُشيد بـ"عرين الأسود" وتدعو للاقتداء بها

12 أكتوبر 2022 . الساعة 10:52 بتوقيت القدس
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هارون ناصر الدين عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"

أشاد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" هارون ناصر الدين، بمجموعات عرين الأسود، مؤكدًا أنها نموذج وحدوي يُمثّل الكل الفلسطيني.

ودعا ناصر الدين في بيان مكتوب، اليوم الأربعاء، الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى الاحتذاء بهذا النموذج المقاوم، وتكرار التجربة وتعميمها، مبينًا أنّ تصاعد أعمال المقاومة في الضفة منذ سيف القدس يُوجّه رسالة للاحتلال أنّ الرد على جرائمه سيكون كبيرًا.

وفي السياق، أثنى على صمود ورباط ودفاع المقدسيين وخاصة في شعفاط وبلدة عناتا، موصيًا "أهلنا في الداخل المحتل على مواصلة الحشد والرباط في المسجد الأقصى، لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية".

ومجموعات عرين الأسود إحدى المجموعات المُقاوِمة التي نشأت حديثًا بتكوين شبابي، في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي، ووقف التغول على أبناء شعبنا ومقدساته، وفي إطار تخاذل السلطة وأجهزتها الأمنية عن الدفاع عن شعبنا. 

المصدر / فلسطين أون لاين
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