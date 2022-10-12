"حماس" تشهيد بـ"عرين الأسود" وتدعو للاقتداء بها

أشاد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية " حماس " هارون ناصر الدين، بمجموعات عرين الأسود، مؤكداً أنها نموذج وحدوي يمثل الكل الفلسطيني.

ودعا ناصر الدين في بيان مكتوب، اليوم الأربعاء، الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى الاحتذاء بهذا النموذج المقاوم، وتكرار التجربة وتعميمها، مبيناً أن تصاعد أعمال المقاومة في الضفة منذ سيف القدس يوجه رسالة للاحتلال أن الرد على جرائمه سيكون كبيرًا.

وفي السياق، أثنى على صمود ورباط ودفاع المقدسيين وخاصة في شعفاط وبلدة عناتا، موصياً "أهلنا في الداخل المحتل إلى مواصلة الحشد والرباط في المسجد الأقصى، لإفشال مخططات الاحتلال التهويدية".

المصدر / فلسطين أون لاين