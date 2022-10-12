900 أسير فلسطيني يُرجعون وجباتهم إسنادًا للأسرى المضربين

أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 900 معتقل في سجن "عوفر" وسط الضفة الغربية، قرروا إرجاع وجباتهم، اليوم الأربعاء، إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام.



وكان الأسرى في سجن "نفحة" جنوباً، قد أرجعوا وجبتي طعام، أمس الثلاثاء، إسنادا للمعتقلين المضربين، في حين يواصل 50 معتقلا إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم معتقلون إداريون، ومحكومون، رفضاً لظروف اعتقالهم.



وانضم الأحد الماضي 20 معتقلا، إلى المعتقلين المضربين الـ30 الذي يواصلون إضرابا عن الطعام لليوم الـ18، كإسناد لهم، ورفضا لسياسة الاعتقال الإداري، إلى جانب مواصلتهم مقاطعة محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة.



ووفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، فقد بدأت تظهر على المعتقلين الـ30 علامات التعب والإنهاك والإعياء الشديدين، ونقص في الوزن، وآلام في المفاصل، وهزال شديد نتيجة نقص كمية السوائل والفيتامينات في الجسم.



ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلا بينهم 6 أطفال، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب" و"عوفر".

المصدر / فلسطين أون لاين