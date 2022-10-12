فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حصار "شعفاط" لليوم الرابع.. عقابٌ جماعي يشل حياة 120 ألف نسمة

"حماس" تشهيد بـ"عرين الأسود" وتدعو للاقتداء بها

900 أسير فلسطيني يُرجعون وجباتهم إسنادًا للأسرى المضربين

استجابة لدعوة عرين الأسود.. إضراب في الضفة والقدس تضامنًا مع شعفاط

"الشعبية": حصار شعفاط اعتراف بصلابة المخيم ومقاومته الشرسة

استطلاع يُرجّح فوز معسكر نتنياهو بـ 60 مقعدًا في "الكنيست"

مئات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بمناسبة ما يسمى "عيد العرش"

"العاصي".. رواية تفصل بين الوعي الوطني المتسق والمهزوم الملتبس

بكيرات: المرابطون يُفشلون مخططات الاحتلال في القدس والأقصى

50 أسيرًا يواصلون معركة الأمعاء الخاوية رفضًا للاعتقال الإداري

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

900 أسير فلسطيني يُرجعون وجباتهم إسنادًا للأسرى المضربين

12 أكتوبر 2022 . الساعة 10:17 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 900 معتقل في سجن "عوفر" وسط الضفة الغربية، قرروا إرجاع وجباتهم، اليوم الأربعاء، إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام.

وكان الأسرى في سجن "نفحة" جنوباً، قد أرجعوا وجبتي طعام، أمس الثلاثاء، إسنادا للمعتقلين المضربين، في حين يواصل 50 معتقلا إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم معتقلون إداريون، ومحكومون، رفضاً لظروف اعتقالهم.

وانضم الأحد الماضي 20 معتقلا، إلى المعتقلين المضربين الـ30 الذي يواصلون إضرابا عن الطعام لليوم الـ18، كإسناد لهم، ورفضا لسياسة الاعتقال الإداري، إلى جانب مواصلتهم مقاطعة محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة.

ووفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، فقد بدأت تظهر على المعتقلين الـ30 علامات التعب والإنهاك والإعياء الشديدين، ونقص في الوزن، وآلام في المفاصل، وهزال شديد نتيجة نقص كمية السوائل والفيتامينات في الجسم.

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلا بينهم 6 أطفال، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب" و"عوفر".

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الاعتقال الإداري #أسرى #سجون الاحتلال #إسناد الأسرى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة