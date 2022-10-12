50 أسيرًا يواصلون معركة الأمعاء الخاوية رفضًا للاعتقال الإداري

يواصل 50 أسيرًا إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم معتقلون إداريون، ومحكومون.

من جانبها، أفادت وزارة الأسرى بغزة، بأنّ 30 أسيرًا من المضربين يواصلون إضرابهم لليوم الثامن عشر على التوالي، و20 آخرين لليوم الرابع رفضًا لاستمرار سياسة الاعتقال الإداري.

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلًا بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب" و"عوفر".

ومنذ عام 2015 وحتى ديسمبر 2021 أصدرت سلطات الاحتلال ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية العام الجاري 2022 أصدرت نحو 1650 أمرًا بقرار واعتقال إداري، أعلاها كان في شهر آب/ أغسطس الماضي حيث بلغت 272 أمر اعتقال.

ومنذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاري، نفّذ الأسرى ما يزيد على 400 إضراب فردي، جُلّها ضد الاعتقال الإداري.

المصدر / فلسطين أون لاين