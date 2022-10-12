وظيفة شاغرة في بيت الصحافة - فلسطين

إعلان وظيفة شاغرة

بيت_الصحافة - فلسطين هي مؤسسة إعلامية فلسطينية مستقلة غير ربحية، لا تحمل صفة تمثيلية أو نقابية، تُعنى بقضايا الإعلام وحرية الرأي والتعبير. تأسست بيت الصحافة – فلسطين في يناير 2013 بمبادرة من مجموعة من الصحفيين والمهتمين بالشأن الإعلامي الفلسطيني من أجل تحقيق إعلام أكثر تطورًا وحرية، وصولًا إلى مجتمع أكثر ديمقراطية يُؤسس لنموذج فريد من التعاون والتبادل مع قطاعات المجتمع المختلفة الرسمية والأهلية على أسس الشراكة والتكامل.

المسمى الوظيفي: محرر/ة صحفي/ ـة

تاريخ بدء الوظيفة: في أقرب وقت ممكن.

نوع الوظيفة: دوام كامل.

الشروط المطلوبة:

1. أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس في مجال العمل الإعلامي.

2. أن يكون لديه خبرة ممتازة في التحرير الصحفي.

3. أن يجيد استخدام أدوات وتقنيات تحسين محركات البحث"SEO" .

4. أن يتقن طرق وآليات النشر.

5. أن يجيد صياغة التقارير الإعلامية والمواد الصحفية.

6. أن يكون لديه القدرة على التدقيق اللغوي.

7. أن يجيد استخدام الحاسوب والبرامج ذات العلاقة ووسائل التواصل الاجتماعي.

8. أن يكون لديه مهارات جيدة في التواصل.

9. أن يكون لديه معرفة جيدة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتوظيفها.

10. أن يكون لديه القدرة على العمل ضمن الفريق وتحمل ضغط العمل.

على الراغبين والراغبات بالتقدم إرسال السيرة الذاتية عبر الإيميل الآتي:

[email protected]

علمًا بأن آخر موعد للتقديم يوم الخميس 13 أكتوبر 2022 حتى الساعة 03:00 مساءً.

ويُرجى تضمين عنوان الوظيفة في سطر موضوع البريد الإلكتروني.