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بايدن يعد ترامب بـ"هزيمة مدوية" في الانتخابات القادمة

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بايدن يعد ترامب بـ"هزيمة مدوية" في الانتخابات القادمة

12 أكتوبر 2022 . الساعة 09:04 بتوقيت القدس
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بايدن وترامب

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، أنّه لم يقرّر بعد ما إذا كان سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 للفوز بولاية ثانية، مؤكّداً في الوقت نفسه اقتناعه بأنّه "قادر على هزيمة مدوية لدونالد ترامب مجدّداً".

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية قال بايدن إنّه بعد الانتخابات التشريعية النصفية المقررة في نوفمبر: "سأنخرط في عملية لاتخاذ قرار" بشأن انتخابات 2024.

وأكّد الرئيس الديمقراطي أنّه إذا حصل وإن اضطر لمواجهة سلفه الجمهوري في الانتخابات المقبلة "فأعتقد أنّ بإمكاني هزيمة دونالد ترامب مجدّداً".

وردّاً على سؤال بشأن ما إذا كان لا يرى في تقدّمه في السنّ ما يحول دون ترشّحه لولاية ثانية، دافع بايدن بشدّة عن قدراته على أداء مهام منصبه.

وبايدن الذي يحتفل هذا العام بعيد ميلاده الثمانين هو الرئيس الأكبر سنّاً في تاريخ الولايات المتّحدة.

وقال "السؤال هو: هل يمكنك القيام بهذه المهمة؟ أعتقد أنّني أستطيع القيام بهذه المهمة".

وأضاف: "سمِّ لي رئيساً، في التاريخ الحديث، فعل الكثير بقدر ما فعلت في العامين الأولين" من ولايته.

وفي أواخر الربيع تراجعت شعبية بايدن إلى أدنى مستوياتها قبل أن تتحسن قليلاً في الأشهر الأخيرة.

المصدر / وكالات
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