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شركة طيران عملاقة تخطط لإطلاق "التاكسي الطائر"

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شركة طيران عملاقة تخطط لإطلاق "التاكسي الطائر"

12 أكتوبر 2022 . الساعة 01:34 بتوقيت القدس
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التاكسي الطائر

تعتزم شركة طيران "دلتا إيرلاينز" الأميركية العملاقة الاستثمار في مشروع "التاكسي الطائر"، الذي سيوفر مركبات طائرة تعمل بالطاقة الكهربائية الصافية، ويتوقع أن يُشكل هذا المشروع قفزة في مجال المواصلات القصيرة وعمليات التنقل داخل المدن.

تنضم "دلتا إيرلاينز" إلى القائمة المتزايدة لشركات الطيران التي تتطلع إلى القيام برحلات قصيرة من وإلى المطارات بشكل أسرع وأسهل، بحسب ما أورده تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" الأميركية.

وخصصت "دلتا" 60 مليون دولار للاستثمار في تشغيل شركة Joby Aviation، التي تخطط لبناء وتشغيل طائرة كهربائية للإقلاع والهبوط العمودي التي يُطلق عليها اسم (eVTOL) وهي سيارة تاكسي جوي فعال.

سيكون لدى "دلتا" أيضاً شراكة حصرية لمدة خمس سنوات مع شركة "جوبي" التي تعمل بنظام (eVTOL) كجزء من شبكة "دلتا"، فيما يقول الرئيس التنفيذي لشركة "دلتا" إيد بيستيان، إن الشركة ستعمل على نقل الركاب من وإلى المطارات بشكل أسرع وبأقل قدر من المتاعب.

وأضاف: "سنوفر لهم فرصة لتعزيز هذه التجربة من خلال استقلال سيارة جوبي من مكان ما بالقرب من منزلهم أو أعمالهم مباشرة إلى تجربة المطار وتوفير 50%، إن لم يكن أكثر، من وقت تنقلاتهم على الأرض".

قال جوبين بيفيرت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "جوبي"، إن "طرق المطار تعد هي المسارات الأساسية، وهي حقاً بنية تحتية قيمة ويمكن أن توفر الوقت للعملاء".

وتعني صفقة دلتا وجوبي، أن شركات الطيران الثلاث القديمة في الولايات المتحدة قد استحوذت جميعها على حصص في شركات (eVTOL) الناشئة. حيث كانت شركة "أميركان إيرلاينز" قد استثمرت 25 مليون دولار في شركة Vertical Aerospace وطلبت 50 طائرة من شركة بريطانية تعمل في هذا المجال.

أما شركة "يونايتد إيرلاينز" فلديها اثنان من استثمارات (eVTOL) وطلبيات لطائرات، واحد مقابل 15 مليون دولار والآخر مقابل 10 ملايين دولار.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الطاقة الكهربائية #التاكسي الطائر #دلتا إيرلاينز #جوبي

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