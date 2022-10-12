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جامعات الضفة تنتصر لمخيم شعفاط وتعلن الإضراب الشامل

12 أكتوبر 2022 . الساعة 01:07 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

أعلنت معظم الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة الإضراب الشامل، الأربعاء، والخروج في مسيرات غضب نصرة لمخيم شعفاط وعناتا بعد استمرار حصاره لليوم الخامس على التوالي.

وأعلنت القوى الوطنية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية إلى اضراب شامل والخروج إلى نقاط التماس حواجز الاحتلال المختلفة نصرة لمخيم شعفاط وتلبية لدعوة "عرين الأسود" التي دعت الى اضراب شامل في الضفة.

هذا وكان الأهالي في مخيم شعفاط أعلنوا عن العصيان المدني والاضراب الشامل اليوم لما يشمل التوقف عن العمل وإغلاق المحال التجارية ووقف التعليم لكسر الحصار المروض من قبل الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #جامعة النجاح #اضراب #مخيم شعفاط #بيرزيت #مجموعات عرين الأسود

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