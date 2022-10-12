اتحاد كرة السلة يُقرر التوجه للمحكمة الدولية

قرر اتحاد كرة السلة التوجه لمحكمة الكاس الدولية، في حال لم تنظر المحكمة الرياضية للإلتماس الموجه من الإتحاد، بخصوص القضية المرفوعة من نادي خدمات المغازي، ضد الإتحاد.

وينتظر الاتحاد إصدار المحكمة الرياضية لقرارها النهائي، ومن ثم سيعلن عن الخطوات التي سيتخذها، وفي حال توجه للمحكمة الدولية سيدفع رسوم بقيمة "30" ألف دولار.

وأعلن الاتحاد عن موعد انطلاق الموسم الرياضي الجديد، الذي سيبدأ في شهر فبراير من العام القادم، على أن يتم تحديد موعد الانتقالات في وقت لاحق.

وقرر الاتحاد ترشيح نادي أرثوكسي رام الله للمشاركة في بطولة غرب آسيا، على أن يمثل بطل غزة فلسطين في البطولة العربية التي ستقام العام القادم.

ووافق الاتحاد على توزيع المستحقات المالية على الأندية باستثناء البطل ووصيفه في غزة، لحين إنتهاء إجراءات المحكمة الرياضية.

المصدر / وكالات