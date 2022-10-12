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تحديد موعد ومكان مباراة خدمات رفح والنصيرات بعد العقوبة

12 أكتوبر 2022 . الساعة 00:53 بتوقيت القدس
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جانب من مباراة سابقة بين خدمات رفح والنصيرات
غزة / مؤمن الكحلوت:

حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، موعد ومكان مباراة خدمات رفح وخدمات النصيرات، بعد فرض عقوبة على الأخضر الرفحي بنقل مباراة بيتية له.

وقررت اللجنة إقامة اللقاء يوم الثلاثاء القادم على ملعب خانيونس البلدي، بدلاً من ملعب رفح، بينما ستُلعب باقي المباريات في موعدها.

وأكدت اللجنة، أن موعد انطلاق المباريات سيبقى كما هو الساعة الرابعة عصراً، على أن يتم الأسبوع القادم، دراسة تغير موعد بداية اللقاءات.

ويتصدر خدمات رفح جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد 13 نقاط دون هزيمة، حيث يعتبر أكثر الفرق تحقيقا للإنتصارات.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#خدمات رفح #النصيرات

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