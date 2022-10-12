بوليفيا تتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

أعربت وزارة خارجية بوليفيا، وباسم حكومتها، عن تضامنها مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت، بوليفيا، في بيان أرسلت نسخة منه إلى مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انضمامها إلى النداء الدولي، وأنها ترفع صوتها تضامناً مع 4600 سجين فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية من بينهم 600 معتقل مريض وأطفال وشيوخ لأسباب غير عادلة فرضتها قوة الاحتلال.

ودعت المجتمع الدولي ومجالس ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة إلى تحمل مسؤولياتها والالتزام بحرية الأسرى والمرضى وكبار السن والأطفال.

كما جددت التأكيد على التزام الحكومة السلمي بالحقوق المشروعة، وروح ثقافة السلام، في مواجهة الصمت الدولي، ودعت إلى تضافر الجهود الهادفة إلى إنهاء الاحتلال والعدوان وانتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

المصدر / وكالات