إصابة مواطن جراء اعتداءات المستوطنين بنابلس

أصيب مواطن مساء الثلاثاء، بعد تصاعد اعتداءات المستوطنين، بينما دارت مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة مواقع بمحيط مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن مواطناً أصيب بجروح في رأسه جراء اعتداء المستوطنين على المركبات عند مدخل بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وتواجد مستوطنون برفقة قوات الاحتلال عند المدخل الشرقي لبلدة قصرة جنوب شرق نابلس، واعتدوا على المركبات وحطموا زجاجها، فيما أطلق الجنود قنابل الصوت باتجاه المنازل.

كما هاجم مستوطنون المركبات عند حاجز بيت فوريك شرق نابلس وألحقوا أضرارا ببعضها.

وأغلقت قوات الاحتلال الشارع الرئيس وسط بلدة حوارة جنوب نابلس وأجبرت المحلات التجارية على إقفال أبوابها، وسط انتشار مكثف للمستوطنين عند حاجز حوارة ودوار سلمان الفارسي "يتسهار" واعتدائها على البيوت.

واندلعت مواجهات عند مدخل بلدة دير شرف غرب نابلس، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز.

المصدر / فلسطين أون لاين