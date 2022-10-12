دول مجموعة السبع: الضربات الروسية على أوكرانيا "جريمة حرب"

أدان زعماء دول مجموعة السبع الصناعية، الثلاثاء، بـ "أشد العبارات الممكنة" الضربات الروسية الأخيرة على أوكرانيا، معتبرين أن "هذه الهجمات العشوائية تمثل جريمة حرب".

وتوعدت المجموعة، في بيان مكتوب عقب اجتماعها الافتراضي العاجل إثر الضربات الروسية، بـ "محاسبة الرئيس (فلاديمير) بوتين وكل المسؤولين" عن تلك الهجمات.

وجاء في البيان أن "مجموعة السبع تدين وترفض بشكل قاطع محاولات الضم غير الشرعية من قبل روسيا لمناطق "خيرسون وزاباروجيا ولوغانسك ودونيتسك" إضافة إلى شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول".

وأضاف: "نكرر رسميا أننا لن نعترف أبدا بهذا الضم غير القانوني أو الاستفتاءات الصورية التي استخدمتها روسيا لتبريره".

وذكرت المجموعة في بيانها أن روسيا "انتهكت بشكل صارخ" ميثاق الأمم المتحدة. ودعت جميع الدول إلى "الرفض القاطع لهذه الانتهاكات للقانون الدولي ومطالبة روسيا بوقف جميع الأعمال العدائية وسحب جميع قواتها ومعداتها العسكرية بشكل فوري وكامل وغير مشروط من أوكرانيا". وتوعد زعماء مجموعة السبع بمواصلة فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على روسيا. وأعربوا عن أسفهم إزاء "الخطوات التصعيدية الروسية المتعمدة، بما في ذلك التعبئة الجزئية لجنود الاحتياط والخطاب النووي غير المسؤول".

وقال البيان "نعيد التأكيد على أن أي استخدام روسي لأسلحة كيماوية أو بيولوجية أو نووية سيكون له عواقب وخيمة".

وأضاف أن الزعماء تعهدوا بمواصلة تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا خلال اجتماعهم الطارئ الافتراضي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مضيفًا أنهم "سيقفون بحزم" مع أوكرانيا "طالما استدعى الأمر ذلك".

وفي 24 فبراير/ شباط، أطلقت روسيا هجوما عسكريا على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.

المصدر / وكالات