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"النواب الأردني": مُمارسات الاحتلال بحق الأقصى خرق للقانون الدولي

12 أكتوبر 2022 . الساعة 00:11 بتوقيت القدس
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مجلس النواب الاردني

قالت لجنة الشؤون الخارجية النيابية في مجلس النواب الأردني، إن ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي الاستفزازية المستمرة بحق المسجد الأقصى المُبارك، "مرفوضة"، مؤكدة أن تصاعد وتيرتها، وما يرافقها من انتهاكات للمقابر الإسلامية، والاستمرار بفرض القيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، هو خرق فاضح للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومُقدساتها.

واستنكرت، في بيان صحفي أصدرته الثلاثاء، على لسان رئيسها النائب خلدون حينا، الانتهاكات التي يقوم بها المتطرفون باقتحام المسجد المُبارك، والسماح لهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمة الحرم الشريف والمقابر الإسلامية بحماية من شرطة الاحتلال.

وأكد حينا أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات بالتزامن مع الاقتحامات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة، تُنذر بمزيد من التصعيد.

وأوضح أن المسجد الأقصى، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمُسلمين، مُطالبًا إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بضرورة الكف عن المُمارسات والانتهاكات بحق المسجد المُبارك.

وشدد على ضرورة وقف الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وفرض التقسيم الزماني والمكاني.

المصدر / وكالات
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