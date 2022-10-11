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الاحتلال يغلق الحرم الابراهيمي لتأمين اقتحام المستوطنين له

11 أكتوبر 2022 . الساعة 23:58 بتوقيت القدس
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الحرم الابراهيمي

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل وشددت من إجراءاتها العسكرية في محيطه، بحجة الأعياد اليهودية.

وقال العاملون في الحرم من سدنته، إن قوات الاحتلال أبلغتهم بإغلاقه أمام المصلين اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء، ولغاية العاشرة من مساء الخميس المقبل، بحجة الأعياد اليهودية ولتأمين وصول المستوطنين إليه لإقامة "صلواتهم التلمودية".

وفي السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها العسكرية في تل الرميدة، والبلدة القديمة بالخليل، ومحيط الحرم الإبراهيمي، لمنع المواطنين من الوصول إليه، فيما تواصل إغلاق شارع واد النصارى وواد الحصين، وحارة جابر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخليل #الاحتلال #الضفة #مستوطنين #الحرم الابراهيمي

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