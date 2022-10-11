الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وزخات متفرقة من الامطار

توقع الراصد الجوي الفلسطيني، انخفاضا على درجات الحرارة وزخات مُتفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق خاصة الساحلية الخميس.

وشهد الطقس الثلاثاء أجواء غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا في المناطق الجبلية حارة نسبيا في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة بحيث تصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج".

وعن يوم الأربعاء تكون أجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج".

المصدر / فلسطين أون لاين