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دعت لحماية منفذ "عملية شعفاط"

فصائل المقاومة: المقدسات خط أحمر ودونها أرواحنا ودماؤنا

11 أكتوبر 2022 . الساعة 22:54 بتوقيت القدس
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غزة/ محمد الصفدي:

حذرت فصائل المقاومة اليوم الثلاثاء، الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه من التمادي في اقتحام وتدنيس المسجد الأقصى المبارك، مشددة على أن المقدسات "خط أحمر ودونها أرواحنا ودماؤنا، وأن كل إمكانات المقاومة مسخرة للدفاع عن شعبنا ومقدساته".

ودعت الفصائل في مؤتمر صحفي عقدته بمقر حركة الأحرار غرب مدينة غزة، أهالي مخيم شعفاط ومدينة القدس إلى العمل على حماية منفذ "عملية شعفاط" البطولية النوعية، بإزالة كل صور الكاميرات من الشوارع، والاشتباك مع جيش الاحتلال في كل نقاط التماس، وإفشال مخططاته للحيلولة دون الوصول للمنفذ.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، في كلمته عن فصائل المقاومة: إن المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية والمطبعين يوفّرون للاحتلال غطاء على جرائمه، ويجعلونه يتجرأ أكثر على دمنا وأرضنا ومقدساتنا.

وأكد حبيب أن شعبنا سيواصل مقاومته، ولن يجعل الاحتلال يهنأ في أرضنا، بل سيشعل الأرض من تحت أقدامه، وسيجعل حياته جحيمًا وكابوسًا مرعبًا، داعيًا أهالي الضفة الغربية وفلسطينيي الداخل المحتل إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، وفي الوقت ذاته حماية منفذ "عملية شعفاط" البطولية.

وحيَّا المرابطين في القدس "خط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى"، وبطل "عملية شعفاط" النوعية، وشعبنا المقاوم الصابر، والمقاومين الأبطال الذين يطاردون عدوهم ويمرغون أنفه بعملياتهم البطولية على امتداد الوطن المحتل، مجددًا دعوته لشعوب أمتنا العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها في دعم صمود وثبات شعبنا والعمل على تحرير القدس والأقصى.

كما حيَّا الأسرى وخاصة المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام، مؤكدًا أن قضيتهم على سلم أولويات المقاومة.

وشدد على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية المبنية على أساس تحقيق الثوابت وحمايتها لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، معربًا عن ترحيب الفصائل بالجهود الجزائرية المبذولة لإنهاء الانقسام.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#فصائل المقاومة

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