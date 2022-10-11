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تسريب رئيس الاتحاد الإسباني يستفز 3 أندية

11 أكتوبر 2022 . الساعة 22:51 بتوقيت القدس
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تسريب رئيس الاتحاد الإسباني يستفز 3 أندية

أدانت أندية فياريال وفالنسيا وإشبيلية ما اعتبرته "ازدراءً" بحقها من قبل رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، مطالبةً إياه بالتقدم باعتذار علني.

ونشرت الصحيفة الالكترونية الاستقصائية "إل كونفيدِنسيال" الثلاثاء صوراً لرسائل واتساب تزعم أنها بين روبياليس وأفراد عائلته، يتحدث فيها رئيس الاتحاد الإسباني عن كرهه لأندية فياريال وفالنسيا وإشبيلية بدرجات متفاوتة.

ووفق وسائل الإعلام، تم تبادل هذه الرسائل في 2020 خلال مباراة في الدوري المحلي بين إشبيلية وريال مدريد والتي انتهت بفوز الأخير 2-1.

وفي الرسائل المسربة، زعمت "إل كونفيدِنسيال" أن روبياليس قال "سنرى ما سنفعله بهؤلاء الذين لا قيمة لهم (في إشارة الى إشبيلية). إنه ثاني أكثر فريق أكرهه بينها جميعاً".

وفي رسالة منفصلة، زعمت الصحيفة الاستقصائية أن روبياليس أدرج الأندية بحسب درجة كرهه لها: "بالنسبة لي هي فياريال وإشبيلية وفالنسيا، بهذا الترتيب".

ولم يمر ما نشرته الصحيفة مرور الكرام عند الأندية الثلاثة المعنية، فنشرت بياناً مشتركاً في الوقت ذاته قالت فيه "يرغب فالنسيا وإشبيلية وفياريال في التعبير عن الإدانة المشتركة للازدراء الخطير الصادر عن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم تجاه أنديتنا".

وحضت الأندية الثلاثة روبياليس "على تصحيح تصريحاته وإصدار اعتذار عام للمؤسسات الثلاث ومشجعيها".

ورأت الأندية الثلاثة "إن الرسائل التي يعبر فيها عن نفسه بهذه الطريقة العدوانية، بمثل هذه الكراهية والغطرسة تجاه المؤسسات الثلاث، غير مقبولة من شخص يتولى مثل هذه المسؤولية ومن شخص يفترض به أن يتعامل بتساوٍ مع مصالح جميع الأندية في كرة القدم الإسبانية".

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الدوري الإسباني #الإتحاد الإسباني

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