فيران جوتغلا.. عاشق رونالدو الذي خسره برشلونة

تعيّن على الإسباني فيران جوتغلا الانتقال إلى الدوري البلجيكي ليكتسب شهرة في بلده. سيكون الكاتالوني، أحد نجوم بداية مشوار نادي بروج في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، مصدر قلق رئيس لمضيفه أتلتيكو مدريد خلال مواجهتهما غداً.

هداف، ممرّر كرات حاسمة وأفضل لاعب خلال الفوز الأخير للفريق البلجيكي على أتلتيكو مدريد 2-0، كما في الفوز على بورتو البرتغالي برباعية نظيفة.

خطف اللاعب البالغ 23 عاماً الأضواء من خلال مستوياته المميزة مع الفريق الأزرق والأسود. أضواء موجهة خصوصاً من الجهة الأيبيرية، فقد كتبت صحيفة "ماركا" الإسبانية الأسبوع الماضي "في كل ظهور له مع بروج، يكشف عن قماشته النادرة".

تابعت "من غير المفهوم عدم احترافه في الليغا... وعدم ظهور اسمه في تشكيلة لويس انريكي لكأس العالم"، مشدّدة على "الخطأ" المرتكب من قبل نادي برشلونة الذي سمح له بالرحيل الصيف المنصرم "لقاء 5 ملايين يورو فقط".

لكن هل كان برشلونة يملك خيار إبقاء هذا اللاعب الواعد؟

قدوم ليفاندوفسكي

مع قدوم الهداف الخارق البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى ملعب كامب نو، كان جوتغلا من دون أي شك سيجلس على مقاعد البدلاء طوال الموسم.

قرّر خريج مركز التكوين في إسبانيول ثم برشلونة، الانتقال إلى بطولة أقل رونقاً على أمل العودة إلى الليغا.

نجح برهانه، فأمتع جماهير بروج بداية هذا الموسم، بتسجيل 8 أهداف و5 تمريرات حاسمة في 14 مباراة في مختلف المسابقات.

وبحسب الصحف البلجيكية والإسبانية، يهتم أرسنال الإنجليزي بضم جوتغلا، فيما لا يغلق تشافي مدرب برشلونة باب العودة أمام المهاجم.

رغم عدم اعتماده كثيراً في الموسم الماضي، إلا ان جوتغلا ترك انطباعاً جيداً لتشافي، بتسجيله هدفين في ثماني مباريات. لكن بعد ذلك، وصل اصحاب الأوزان الثقيلة، مثل فيران توريس، الغابوني بيار-ايمريك أوباميانغ (انتقل لاحقاً إلى تشلسي الإنجليزي) ثم ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ الألماني.

قال تشافي الأسبوع الماضي "أنا سعيد لفيران. نعرفه، ونعرف قدراته عندما يلعب جيداً. كان صعباً عليه أن يشارك في ظل تواجد ليفاندوفسكي. لن نستبعد شيئاً في المستقبل".

بدورها، علّقت صحيفة "أس" الإسبانية "غريب ان أيا من فرق الليغا لم تمنحه الفرص. كل أوروبا باتت تعرفه الآن".

ملصقات رونالدو

في مواجهة الاطراءات وطرق أبوابه، يحتفظ اللاعب المعني بهدوئه.

شرح الثلاثاء الماضي "أن يصبح اسمي معروفاً في إسبانيا؟ لم أكن مهتماً بهذا الأمر (قبل الفوز على أتلتيكو مدريد). أردت فقط القيام بعملي".

تابع اللاعب الذي يتصدر فريقه ترتيب مجموعته في دوري الأبطال بثلاثة انتصارات كاملة "نعم، من المميّز أن أسجل في شباك فريق إسباني، لكن الأهم أن نفوز على فريق إسباني. وإذا كنت سأخضع لمراقبة أكثر في مباراة الرد، سيحصل زميل لي على مساحة أكبر".

يقيس اللاعب مدى سعادته في بلجيكا "عندما كنت يافعاً، قيل لي انه لن أستطيع الوصول إلى المستوى الأعلى".

لكن اللاعب المؤمن بالعمل الدؤوب، يتابع لشهرية سبورت/فوت الرياضية البلجيكية "والداي كانا خبّازين... علماني أن أعمل بجد".

يضيف جوتغلا الذي كانت صور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تغطي جدران غرفته في مراهقته "قمت بجهد كبير للوصول. فهمت انه يتعيّن علي القتال لبلوغ أهدافي، بصرف النظر عن الظروف، حتى لو كان تحقيق بعض تلك الأهداف بالغة الصعوبة".

المصدر / وكالات