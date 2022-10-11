فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أول تعليق رسمي من سان جيرمان حول طلب مبابي الرحيل

تسريب رئيس الاتحاد الإسباني يستفز 3 أندية

فصائل المقاومة: المقدسات خط أحمر ودونها أرواحنا ودماؤنا

فيران جوتغلا.. عاشق رونالدو الذي خسره برشلونة

نصرالله: ما يجري في الضفة الغربية صادم لكيان الاحتلال وكل قواه السياسية

فحوص إضافية ستحدّد مدى إصابة ديبالا

صحفيو "فلسطين" يظفرون بحصة الأسد بأفضل تحقيقات استقصائية

مباراة مصيرية لبرشلونة أمام إنتر وبايرن ونابولي يريدان حسم التأهل

اتحاد خانيونس يصدر قرارات حاسمة

"عرين الأسود" : الساعات القادمة تحمل مفاجآت لا يتوقعها الاحتلال

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

فحوص إضافية ستحدّد مدى إصابة ديبالا

11 أكتوبر 2022 . الساعة 22:45 بتوقيت القدس
...
فحوص إضافية ستحدّد مدى إصابة ديبالا

سيخضع المهاجم الأرجنتيني الدولي باولو ديبالا لصورة بالرنين المغناطيسي، لتحديد خطورة اصابة بفخذه تعرض لها في مباراة فريقه روما ضد ليتشي الأحد ضمن الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك قبل شهر ونصف من انطلاق مونديال قطر 2022.

وقال متحدث باسم فريق العاصمة لوكالة فرانس برس "سيخضع لتصوير بالرنين المغناطيسي". دون تأكيد غيابه على الاقل لمدة شهر، بحسب ما أعلنت الصحف الإيطالية عقب الفحوص الأولية التي خضع لها اللاعب.

واصيب ديبالا (28 عاماً) على مستوى العضلة رباعية الرؤوس (كوادريسيبس) لفخذه الأيسر، عندما كان يسجل ركلة جزاء لسادس ترتيب الدوري ضد ليتشي (2-1) في "سيري أ".

خرج صاحب 43 مباراة دولية مع منتخب الارجنتين بعد الهدف وآثار الألم بادية على وجهه. بعد المباراة، قال مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو "اشعر بانه موجوع، كي لا اقول موجوع كثيراً".

تابع "لست طبيباً ولم اتصل بهم، لكن بحسب خبرتي وبعد التحدث مع باولو، ستكون الأمور صعبة" أن يعود قبل توقف الدوري الايطالي منتصف الشهر المقبل، افساحا في المجال للمنتخبات بالمشاركة في كاس العالم.

وتخوض الارجنتين، بطلة العالم 1978 و1986، مباراتها الأولى في كاس العالم ضد السعودية في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، ثم تلتقي المكسيك وبولندا في دور المجموعات.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#روما #ديبالا #الدوري الايطالي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة