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اتحاد خانيونس يصدر قرارات حاسمة

11 أكتوبر 2022 . الساعة 22:36 بتوقيت القدس
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غزة/وائل الحلبي:

أصدر مجلس إدارة نادي اتحاد خانيونس عدة قرارات هامة عقب اجتماعه عصر اليوم الثلاثاء، في ظل نتائج الفريق في بطولة الدوري الممتاز. 

وقررت إدارة النادي إيقاف لاعب الفريق أنور عمران حتى نهاية الموسم وتطبيق اللائحة المالية عليه، بناء على توصية لجنة التحقيق التي تم تشكيلها عقب ما صدر عن اللاعب عبر حسابه الشخصي على الفيسبوك. 

وكان عمران انتقد في منشور على فيسبوك ناديه والجهاز الفني قبل أن يعقبه بمنشور آخر يعتذر فيه لمنظومة اتحاد خانيونس.

وفي نفس السياق جددت إدارة النادي ثقتها بالجهاز الفني بقيادة الكابتن نبيل صيدم، وتقديم الدعم الكامل في مبارياته القادمة في منافسات الدوري الممتاز. 

وحصد اتحاد خانيونس 5 نقاط في مبارياته التي لعبها منذ بداية الموسم الحالي، حيث يعد الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز ويحافظ على سجله خاليا من الخسارة بتعادله في جميع مبارياته.

واعتمدت إدارة النادي مشروع فريق الأمل المساند للفريق الأول، وتوفير كافة مستلزماته والترتيب لإطلاق المشروع خلال شهر أكتوبر الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#اتحاد خانيونس #خانيونس #رياضة

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