"عرين الأسود" : الساعات القادمة تحمل مفاجآت لا يتوقعها الاحتلال

أعلنت مجموعة "عرين الأسود أن مقاتليها نفّذوا الساعة الواحدة ظهرًا من هذا اليوم عملية "شافي شومرون"، والتي وأوقعت إصابات مؤكدة وقتلى في صُفوف الاحتلال الإسرائيلي، ومن ثم نفذوا عملية دوار دير شرف موقعين بالغ الإصابات ومن ثم نفذ أسود العرين عملية نوعية تجاه مجموعة من المستوطنين فوق تلة جرزيم وفي تمام الساعة السابعة مساءً نفذ أسود العرين عملية "كدوميم" وفي تمام الساعه الثامنة مساءً نفذ أسود العرين عملية نوعية على مفرق قرية بيتا.

وأعلنت المجموعة في بيان مقتضب، أن الساعات القادمة تحمل مفاجئات لا يتوقعها العدو.

وجددت المجموعة عهدها لشُهداء الوطن وشهداء العرين بأن بُركان عملياتنا بدأ ولن يخمده إلا الله.

وأعلنت أن يوم غد الأربعاء، يوم يميز فيه الله الخبيث من الطيب فغدا يوم نفيرعام ويوم إضراب عام ويوم إشتباك شامل في كل نُقطة بالضفة ألغربية تضامنا مع أهلنا في مخيم شعفاط الذين ذاقوا ويل الاحتلال.

وتوعدت "عرين الأسود" الاحتلال بأضعاف ماذاق أهالينا في مخيم شعفاط.

وجددت تحديها للمستوطنين في محافظة نابلس، بعبارة "نقول للمرة الثالثة سنرى من سيحاصر من وإنا لمنتقمون".

المصدر / فلسطين أون لاين