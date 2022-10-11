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بالصور فعالية بحرية شمال غزة نصرةً للأسرى والأقصى

11 أكتوبر 2022 . الساعة 21:45 بتوقيت القدس
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غزة/ محمد أبو شحمة:

شارك المئات من المواطنين في فعالية شعبية بحرية شمالي قطاع غزة، اليوم، دعمًا للأسرى في سجون الاحتلال، وتنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وخلال الفعالية التي دعت لها الفصائل، انطلقت قوارب تقلُّ مشاركين من ميناء غزة نحو السياج الفاصل شمال القطاع.

وندّد المشاركون في أثناء التظاهرة بانتهاكات الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، وردّدوا هتافات تضامنًا مع المسجد الأقصى ومدينة القدس، منها "على القدس رايحين.. شهداء بالملايين"، و"القدس لنا"، و"يا أقصانا يا حبيب".

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، في كلمة باسم الفصائل، أنّ الفعالية جاءت لتؤكد حق الشعب الفلسطيني في أرضه وبحره.

ودعا حبيب المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني.

وفي السياق، أكد رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس علي العامودي، أنّ الفعالية البحرية جاءت في إطار الجهد الكبير الذي تقوم به حماس والفصائل إسنادًا للشعب الفلسطيني في الضفة والقدس.

وقال العامودي في تصريحات إذاعية، أمس: إنّ "غزة تقول كلمتها وتلبي النداء لأجل مقدساتنا تأكيدًا لوحدة شعبنا في وجه الاحتلال ومستوطنيه.

ولفت إلى أنّ أبطال "عرين الأسود" أطلقوا سلسلة عمليات أيام الغضب ثأرًا لأقصانا ومقدساتنا، ما يؤكد أنّ شعبنا موحد على قلب رجل واحد، ومنهج البندقية والعمل المسلح ضد هذا الاحتلال الذي يحاول استباحة أرضنا ومياهنا وبحرنا.

وعبّر العامودي عن فخره بالشعب الفلسطيني الذي يحتضن مقاومته والبندقية ويخرج من بينه المقاومون الأبطال.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأقصى #غزة #الأسرى

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