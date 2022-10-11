خريجو التمريض يؤدون قسم المهنة على منصة الجامعة الإسلامية

تواصلت في الجامعة الإسلامية بغزة لليوم التاسع على التوالي احتفالات تخريج الفوج الحادي والأربعين الذي أطلقت عليه اسم “أفواج الأصالة والتميز”، واستكملت الجامعة تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية التمريض وطالبات قسم القبالة للعام الدراسي 2021/2022م.

وحضر احتفال التخريج الذي أقيم في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات، الدكتور محمد سعدي العكلوك- رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء من مجلس الأمناء، والأستاذ الدكتور ناصر فرحات- رئيس الجامعة الإسلامية، وأعضاء من مجلس الجامعة، والأستاذ الدكتور أشرف يعقوب الجدي- عميد كلية التمريض، وأعضاء هيئة التدريس في كلية التمريض وجمع من العاملين في المستشفيات، والمؤسسات والمراكز الصحية، والخريجون والخريجات وذووهم.

الحفاظ على حياة الإنسان

وفي كلمته أمام حفل تخريج طلبة كلية التمريض، لفت الدكتور العكلوك إلى أن احتفالات التخريج تمثل أعراساً وطنية يعيش فيها الجميع أجواء السعادة والفرح على الرغم من المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، الذي يواجه كل المحن والآلام بصبر وثبات وأمل كبير، وأكد الدكتور العكلوك على عظم مهنة التمريض وأهميتها في المجتمع، موضحًا أن المهن الطبية والصحية تشكل خط الدفاع الأول في الحفاظ على حياة الإنسان وصحته، وعلاج المرضى والمصابين.

ونوه الدكتور العكلوك أنه مع نهاية هذا العام الدراسي يكون قد مضى على تأسيس الجامعة الإسلامية أربعة وأربعون عامًا، ساهمت خلالها في تطوير مسيرة التعليم العالي الفلسطيني، مشيرًا في ذلك إلى مراحل تطور الجامعة على المستويات الأكاديمية، والبحثية، والعمرانية.

وشدد الدكتور العكلوك على حرص الجامعة الإسلامية على توفير كافة السبل والإمكانات أمام الطلبة لتمكينهم من استكمال دراستهم الجامعية ومساعدتهم في تحقيق آمالهم وطموحاتهم..

كلمة الخريجين

من ناحيته، أهدت الخريجة نور الهدى زكي الشيخ –في الكلمة التي ألقاها نيابة عن خريجي وخريجات كلية التمريض- نجاحها وخريجي وخريجات الفوج الحادي والأربعين "أفواج الأصالة والتميز" لوطنهم، ولجامعتهم، وأهلهم، وقدرت الخريجة الشيخ لجامعتها وكليتها تشجيعهم الدائم على تفعيل دور الطلبة في المشاركة بالأنشطة اللامنهجية والمسابقات النوعية، وحثهم على إجراء الأبحاث العلمية الرصينة، وأثنت الخريجة الشيخ على جهود الجهات التي تدعم تطور وتقدم مسيرة العلم في الجامعات الفلسطينية.













