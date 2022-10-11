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أهلي النصيرات يتغلب على بيت لاهيا في دوري الدرجة الأولى

11 أكتوبر 2022 . الساعة 19:02 بتوقيت القدس
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غزة/ مؤمن الكحلوت:

تغلّب فريق أهلي النصيرات على ضيفه بيت لاهيا بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء على ملعب الشهيد محمد الدرة، في ختام مباريات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى.

وافتتح محمد الصليبي التسجيل للأهلي عند الدقيقة "25"، وأضاف زميله عبدالله المجايدة الهدف الثاني عند الدقيقة "45"، وقلص يحي النجمي النتيجة لبيت لاهيا بتسجيل هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة "81".

وواصل أهلي النصيرات سلسلة نتائجه الإيجابية، حيث أصبح الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة في المسابقة، بعدما حقّق انتصارين و3 تعادلات، بينما يترنح فريق بيت لاهيا في نتائجه وتلقّى الخسارة الثانية، وتعادل في مباراتين، وفاز في واحدة فقط.

وارتفع رصيد أهلي النصيرات إلى "9" نقاط، في المركز الرابع، بينما بات رصيد بيت لاهيا "5" نقاط في المركز التاسع.

أدار اللقاء محمد النبريص للساحة ، وساعده على الخطوط الدولي فادي السمهوري ، ومحمود أبو حصيرة ، ومحمود أبو مصطفى حكمًا رابعًا.

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المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#غزة #رياضة

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