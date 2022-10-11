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العامودي: الفعاليات في غزة والعمليات في الضفة تأكيد على وحدة الشعب في وجه الاحتلال

11 أكتوبر 2022 . الساعة 18:54 بتوقيت القدس
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رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس علي العامودي

أكد رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس علي العامودي إن الفعالية البحرية اليوم تأتي في إطار الجهد الكبير الذي تقوم به حركة حماس والفصائل إسناداً لأهلنا وأبناء شعبنا في الضفة والقدس.

وقال العامودي في تصريحات لإذاعة الأقصى، إن غزة تقول كلمتها وتلبي النداء لأجل مقدساتنا تأكيداً على وحدة شعبنا في وجه الاحتلال ومستوطنيه.

وشدد على أن أبطال عرين الأسود أطلقوا اليوم سلسلة عمليات أيام الغضب ثأراً لأقصانا ومقدساتنا، ما يؤكد أننا شعبنا موحد على قلب رجل واحد، وأن منهج البندقية والعمل المسلح ضد هذا الاحتلال الذي يحاول استباحة أرضنا ومياهنا وبحرنا.

وعبر العامودي عن الافتخار بالشعب الفلسطيني الذي يحتضن مقاومته والبندقية ويخرج من بينه المقاومون الأبطال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #الضفة

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