فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مسيرة في الخليل الجمعة القادمة تنديداً بإحراق المستوطنين للمصحف

"خان تنكز" صرح مملوكي ومحطة تدريبية للسياح في القدس

حمادة: حصار الاحتلال لمخيم شعفاط إمعان في الإجرام

التقاعد بداية جديدة.. قوارير الورد الحجرية تشغل وقت "نعمات"

زيدان: مرابطو الأقصى أفشلوا مخططات التهويد

"المركز الفلسطيني" ينظم ندوة اقتصادية عن ارتفاع الأسعار

بكيرات: حكومة الاحتلال فشلت في زيادة أعداد المقتحمين للأقصى

إصابة خطيرة لجندي إسرائيلي بعملية إطلاق نار غرب نابلس.. وعرين الأسود تتبنى

الشيخ صبري يدعو لحراك شعبي ودولي لحماية الأقصى

قاسم: الاحتلال يصر على إشعال حرب دينية في كل المنطقة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

زلزال بقوة 5.1 درجات شمال شرقي أفغانستان

11 أكتوبر 2022 . الساعة 16:19 بتوقيت القدس
...

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، الثلاثاء، مدينة فايز آباد عاصمة إقليم بدخشان شمال شرقي أفغانستان.

وقال عبد الواحد ريان، مدير وكالة أنباء "بختار" الأفغانية، في تصريح صحفي، إن مركز الزلزال كان منطقة شغنان، وشعر به السكان في أجزاء أخرى من المدينة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأضاف ريان أنه لم يتم الإبلاغ على الفور عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن السكان شعروا بالزلزال أيضا على بعد حوالي 350 كلم في مقاطعة بلخ الشمالية.

في 15 أغسطس/آب 2021، عادت حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأجنبية وفرار مسؤولي حكومة الرئيس أشرف غني إلى الخارج.

ولا تزال دول العالم مترددة في الاعتراف بحكم طالبان، وتربط ذلك بسلوكيات الحركة، لاسيما احترام حقوق الإنسان، وعدم السماح باستخدام أفغانستان "ملاذا للإرهابيين".

المصدر / الأناضول
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#زلزال #أفغانستان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة