زلزال بقوة 5.1 درجات شمال شرقي أفغانستان

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، الثلاثاء، مدينة فايز آباد عاصمة إقليم بدخشان شمال شرقي أفغانستان.

وقال عبد الواحد ريان، مدير وكالة أنباء "بختار" الأفغانية، في تصريح صحفي، إن مركز الزلزال كان منطقة شغنان، وشعر به السكان في أجزاء أخرى من المدينة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأضاف ريان أنه لم يتم الإبلاغ على الفور عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن السكان شعروا بالزلزال أيضا على بعد حوالي 350 كلم في مقاطعة بلخ الشمالية.

في 15 أغسطس/آب 2021، عادت حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأجنبية وفرار مسؤولي حكومة الرئيس أشرف غني إلى الخارج.

ولا تزال دول العالم مترددة في الاعتراف بحكم طالبان، وتربط ذلك بسلوكيات الحركة، لاسيما احترام حقوق الإنسان، وعدم السماح باستخدام أفغانستان "ملاذا للإرهابيين".

المصدر / الأناضول