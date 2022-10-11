مسيرة في الخليل الجمعة القادمة تنديداً بإحراق المستوطنين للمصحف

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في محافظة الخليل للمشاركة في المسيرة الحاشدة يوم الجمعة المقبل نصرة للمقدسات ورفضاً لتدنيسها والمساس بها.

وقالت الحركة إن المسيرة ستنطلق بعد صلاة الجمعة من مسجد الحسين بن علي في الخليل، تحت شعار "بأرواحنا نفدي مقدساتنا".

وشددت الحركة على ضرورة المشاركة الواسعة في المسيرة تنديداً بحرق المستوطنين نسخاً من القرآن الكريم، وتدنيس المسجد الإبراهيمي، والهجمة على المسجد الأقصى.

وقال النائب نايف الرجوب، إن المشاركة في مسيرات الجمعة، جزء من مواجهة الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني ومقدسات المسلمين في كل مكان.

وبين الرجوب أن جريمة إحراق المصحف الشريف تشكل تحدٍ لمشاعر المسلمين سواء في مدينة الخليل أو في أي مكان من العالم.

وطالب النائب الرجوب كل فلسطيني وكل مسلم بأن يكون له موقف من هذه الجريمة النكراء.

وأقدم مستوطنون على تمزيق وحرق نسخ من القرآن الكريم في البلدة القديمة بمدينة الخليل وإلقائها في حاويات القمامة بالقرب من مسجد قيطون.

ويحاول المستوطنون الاستيلاء على مسجد قيطون الذي لا تقام فيه سوى صلاتي الظهر والعصر بعد أن أفرغ الاحتلال معظم سكان المنطقة.

ولا يسمح لسكان حارة قيطون الوصول إلى مسجدهم الذي بني عام 1978 ويتعرض لمحاولات تهويد مستمرة.

المصدر / فلسطين أون لاين