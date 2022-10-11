حمادة: حصار الاحتلال لمخيم شعفاط إمعان في الإجرام

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن مدينة القدس محمد حمادة أن حصار الاحتلال الإسرائيلي لمخيم شعفاط وأحياء مدينة القدس إمعان في الإجرام، مشدداً على أن هذه الإجراءات لن ترهب الشعب الفلسطيني الذي سيواصل مقاومته ودفاعه عن أرضه ومقدساته.

وقال في تصريح صحفي:" إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ الحصار المشدّد على أهلنا في أحياء وبلدات مدينة القدس وخصوصاً في مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال شرقي القدس المحتلة، أدّى إلى تعطيل حياتهم ومصالحهم اليومية، التعليمية والصحية، ومنع وصول المرضى إلى المستشفيات".

وأضاف حمادة:" وتصعيد الاقتحامات لمنازل المواطنين والاعتقال والتهديد بإطلاق النار، ما هو إلا إمعان ممنهج في سياسة العقاب الجماعي، التي لن ترهب شعبنا عن مواصلة مقاومته دفاعاً عن أرضه ومقدساته".

وأشاد بصمود وبطولة المرابطين في الأقصى والشباب الثائرين في القدس وعموم الضفة المحتلة، داعياً إلى مواصلة تصديهم للاحتلال وجنوده ومستوطنيه.

ودعا جماهير الشعب الفلسطيني إلى دعم وتعزيز هذه الملحمة البطولية التي يصنعها أهالي الضفة والقدس، مؤكداً أن سياسة الإرهاب الإسرائيلي في الحصار والعقاب الجماعي لن تفلح في كسر إرادة شعبنا المقاوم.

وطالب حمادة المجتمع الدولي بكل مؤسساته الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل لتجريم هذا العدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد المقدسات والأراضي الفلسطينية، والانتصار للحقوق الوطنية والنضال الفلسطيني المشروع في انتزاع الحرية والاستقلال.

المصدر / فلسطين أون لاين