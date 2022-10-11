أماكن مميزة لقضاء شهر العسل في المملكة السعودية

يتجه العديد من الزوار وخصوصا العرسان من جميع أنحاء العالم لقضاء وقت ممتع فى مدن معروفة مثل دبي الرياض الدوحة القاهرة. ولكن نحن هنا بصدد التحدث عن تجربة قضاء شهر العصل فى المملكة العربية المتحدة. ستجعل المملكة العربية السعودية شهر العسل جنة رائعة. إذا كانت أجراس الزفاف على بطاقتك أو كنت قد ربطت العقدة بالفعل، فراجع هذه المقالة للعثور على أجمل الأماكن هنا لقضاء هذا الوقت الخاص مع نصفك الأفضل.

أفضل أماكن شهر العسل في المملكة العربية السعودية لهذه المتعة الرائعة

إليك بعض أفضل الأماكن التي ستجعل من شهر العسل مزيجًا من الرومانسية والمغامرة والهدوء والحيوية والتي ستعيد إشعال الفرح والحب اللذين تحتاجهما مع زوجك أو زوجتك في هذه المناسبة الرائعة.

تجربة النعيم السلمي في مكة المكرمة

تقع مكة في وادي الصحراء في غرب المملكة العربية السعودية. إنه مكان رائع لقضاء إجازة للأزواج حيث يمكن للأزواج المتزوجين حديثًا أن يشعروا بالهدوء في المشاعر الروحية. السفر إلى مكة رائع للغاية وبأسعار معقولة. هناك العديد من الفنادق الرائعة في مكة والتي ستجعل إقامتك فخمة وفخمة للغاية. يمكن للمرء الرجوع إلى بطاقة دليل مكة وزيارة جميع المعالم السياحية الرئيسية واستكشاف الأجواء الفخمة. يعتز الكثيرون بالعام الجديد في المملكة العربية السعودية مع المشاعر الروحية.

أشياء للقيام بها - تتمتع مكة بإطلالة على المعالم السياحية مثل المتاحف والأسواق والمحلات التجارية والمطاعم. استكشف أماكن مثل الكعبة والمسجد الحرام وحراء.

جنة التسوق بالرياض

الرياض هي عاصمة المملكة العربية السعودية وهي ذات مناظر خلابة كاملة. ومن المعروف أيضا باسم المركز الثقافي. الرياض مليئة بالأماكن المتحمسة للزيارة والتي ستوفر للمسافرين أجواء مثالية. هذه مدينة القلعة البدائية للأزواج وأيضًا موطن للصروح الكبيرة. هناك العديد من الأماكن التي يمكنك زيارتها لقضاء شهر العسل في الرياض والتي تتراوح من المعالم التاريخية والفردوس الطبيعي إلى المعجزات الحديثة، وأكثر من ذلك بكثير مما يجعل شهر العسل لا يُنسى.

الاسترخاء في الشمس بجدة

تتميز جدة بسحرها الثقافي والتاريخي الذي يحدد الكثير عن البلد، ولكنها أيضًا تتباهى بسرب الكاريزما مما يجعلها مدينة عصرية استثنائية لقضاء شهر العسل في المملكة العربية السعودية. جدة هي ثاني أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية وتُعرف أيضًا باسم المركز العالمي، ويتألف من الفنادق والفعاليات المتألقة مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. هناك العديد من الأماكن المذهلة التي يمكن للأزواج زيارتها في جدة مثل المعارض الفنية والمقاهي والمتاحف والشواطئ الهادئة والسواحل المثالية لالتقاط صور سيلفي لشهر العسل. بعيدًا عن الجمود، تقدم جدة تجربة ليبرالية للسياح من أجل تجربة شهر عسل مليئة بالحيوية والبهجة. مزيج مذهل من مناطق الجذب القديمة والمعاصرة في جدة يجعلها واحدة من أفضل الأماكن لقضاء شهر العسل في المملكة العربية السعودية. إنه يوفر بوابة إلى الحرم المكي والمدينة المنورة مما يجعل هذه المدينة أكثر عمقًا.

أشياء للقيام بها - يمكنك الاستمتاع بتجربة تسوق سريالية مع صديقك الحميم على طول البحر الأحمر ومول العرب، والتزلج على الجليد في منتزهات جدة الترفيهية، والاسترخاء تحت أشعة الشمس على شاطئ الرمال الفضية، ورحلة إلى ساحة الدراجات، وزيارة المعارض الفنية واستكشاف المتاحف.





ضرب الشاطئ بالدمام

الدمام مكان جميل معروف بشواطئه الرملية، وحدائقه الخضراء المورقة، والواجهات البحرية المنعشة، وموسيقيي الشوارع، والمتاحف، والسواحل الجذابة. إنها مدينة حديثة أو مركز إداري للمملكة العربية السعودية. الدمام هي عاصمة المنطقة الشرقية. تعرف باسم حاضرة صناعة النفط السعودية. تتكون "المدن الثلاثية" في الدمام من الدمام والظهران والخبر والتي تشتهر بشواطئها الرملية الجميلة. شاطئ الخبر هو أفضل شاطئ في المملكة العربية السعودية.

أشياء للقيام بها - الاستمتاع بإطلالة بانورامية على البحر في كورنيش الدمام، وركوب القوارب وصيد الأسماك في جزيرة المرجان، والتقاط صور سيلفي شهر العسل في بحيرة سيهات، والانغماس في المشاعر القديمة والتحف في قرية التراث، والغوص واكتشاف الحيتان المهيبة في خليج نصف القمر، الاسترخاء في قرية الدولفين.

استكشاف أكبر الواحات الطبيعية في العالم في الأحساء

تقع الأحساء بين الرياض والدمام، وهي نموذج لأكبر واحات الصحراء الطبيعية في العالم. من الينابيع الساخنة والباردة والمتاحف والمساجد، يمكن للمرء أن يستمتع بالألوان الثقافية للمدينة. إنه ميناء بري ملون ومركز تجاري. وهي تتألف من أغنى حقول النفط، كما أن ينابيع المياه العذبة الطبيعية بها عوامل جذب للعديد من السياح. إنها جنة لهواة التاريخ لأنها مليئة بآثار المستوطنات البشرية القديمة التي تعود إلى العصر الحجري الحديث. وبالتالي، لكونها واحدة من أفضل الأماكن التاريخية في المملكة العربية السعودية، فقد صنعت اسمها كموقع تراث عالمي معترف به في اليونسكو. لذا، إذا كنت من عشاق التاريخ، فستكون هذه وجهة مثالية لقضاء شهر العسل بالنسبة لك.

أشياء للقيام بها - استكشف جمال الأماكن مثل قصر إبراهيم ومسجد جواثا والبحيرة الصفراء وجبال القره وواحة الأحساء ومول الأحساء ونادي إنتر فيت الصحي والمنتجع الصحي.

الاستمتاع بالآثار الجميلة بالطائف

تعرف الطائف باسم "مدينة الورود"، وهي معروفة أيضًا بقصر الصبحرة الذي يعود إلى القرن العشرين والذي يعد مركز جذب وأثر قديم للمدينة، والطائف هي مدينة في محافظة مكة تقع جنوب غرب المملكة العربية السعودية. تعرض مدينة الطائف القطع الأثرية من العصور الإسلامية وما قبل الإسلام، وللمدينة منتزه وطني خاص بها وسد جميل لالتقاط صورة سيلفي مثالية لشهر العسل. وهي من أكثر الأماكن المثالية للزيارة في المملكة العربية السعودية خلال فصل الشتاء. تشتهر مدينة الطائف بزيارتها الزهور العطرة التي تحيط بالجبال. إنه مكان مثالي لقضاء شهر العسل في المملكة العربية السعودية لعشاق الطبيعة الذين يرغبون في الاستمتاع في هذه الجنة المزهرة مع نصفهم الأفضل. يُعرف هذا المكان أيضًا باسم "حديقة الحجاز" ويتميز بمناخ معتدل جدًا وتمتلك أرضًا خصبة.

أشياء للقيام بها - قم بزيارة جبل الدكا وقصر سوبرا وجوري مول ومنتجع جرين ماونتن وأروداف بارك.

الإعجاب بملكية القصور في الهفوف

تعرف الهفوف بأنها أكبر واحة في العالم. تقع في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية وتتألف من معالم قديمة مثل جبل القارة. الهفوف مكان بدائي من شأنه أن يساعد المرء على معرفة الماضي والتاريخ القديم للسعودية. يُعتقد أن الهفوف ومنطقة الأحساء بأكملها كانت جزءًا من أرض دلمون البدائية، والتي ورد ذكرها في كتابات بلاد ما بين النهرين. في وقت سابق اشتهرت الهفوف بمنسوجاتها المصنوعة من الحرير والقطن والصوف ولكنها الآن تشتهر بثمارها من نخيل التمر. تمور الخلاصي والفرض مشهورة جدًا هنا.

المصدر / فلسطين أون لاين