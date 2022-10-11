إصابة جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار غرب نابلس.. وعرين الأسود تتبنى

أصيب جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "شافي شمرون" غرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقالت القناة "12" العبرية، إن الجندي المصاب في عملية إطلاق النار كان يحرس إلى جانب قوة عسكرية المستوطنة "شافي شمرون".

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال "فلسطينيون يستقلون مركبة أطلقوا النار تجاه مجموعة من جنود الجيش قرب مستوطنة شافي شمرون بنابلس، نتج عنها إصابة جندي وانسحاب المنفذين".

عاجل | الاحتلال ينشر فيديو لما يقول أنها السيارة التي نفذت عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "شافي شومرون" قضاء نابلس وأسفرت عن إصابة جندي بجراح pic.twitter.com/v9an0tGwXt — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 11, 2022

وأشارت الإذاعة إلى أن جيش الاحتلال يبحث عن المنفذين.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، أن عملية إطلاق النار قرب نابلس تزامنت مع مسيرة للمستوطنين قرب شوماش الاستيطانية.

وتبنت مجموعة عرين الأسود العملية، وقالت في تصريح مقتضب لها: بدأنا سلسلة عمليات أيام الغَضب ونفذ مجموعة من مُقاتلينا الأبطال عملية نوعية بالقرب من مُغتصبة شافي شومرون محققه إصابات بالغة في صُفوف العدو وانسحب المجاهدون بسلام".

فيديو| من مكان عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "شافي شمرون" غرب نابلس والتي أدت لإصابة جندي إسرائيلي pic.twitter.com/exdE4rlV0M — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 11, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين