فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"المركز الفلسطيني" ينظم ندوة اقتصادية عن ارتفاع الأسعار

إصابة جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار غرب نابلس.. وعرين الأسود تتبنى

الشيخ صبري يدعو لحراك شعبي ودولي لحماية الأقصى

بكيرات: حكومة الاحتلال فشلت في زيادة أعداد المقتحمين للأقصى

"عرين الأسود" تستنفر لبدء "سلسلة الغضب" لأجل القدس

قاسم: الاحتلال يصر على إشعال حرب دينية في كل المنطقة

تهريب الزيت الإسرائيلي للأسواق يكبّد زارعي الزيتون بالضفة خسائر كبيرة

ضياء الأغا.. عميد أسرى غزة تتمنى والدته المسنة لقاءه قبل الرحيل!

الإعلان عن قرب توقيع اتفاق بشأن ترسيم الحدود بين لبنان والاحتلال

دوري الأبطال: ليفاندوفسكي مفتاح برشلونة للثأر من إنتر

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

بالفيديو إصابة جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار غرب نابلس.. وعرين الأسود تتبنى

11 أكتوبر 2022 . الساعة 12:40 بتوقيت القدس
...
إطلاق نار من المقاومة على مستوطنة (أرشيف)

أصيب جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "شافي شمرون" غرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقالت القناة "12" العبرية، إن الجندي المصاب في عملية إطلاق النار كان يحرس إلى جانب قوة عسكرية المستوطنة "شافي شمرون".

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال "فلسطينيون يستقلون مركبة أطلقوا النار تجاه مجموعة من جنود الجيش قرب مستوطنة شافي شمرون بنابلس، نتج عنها إصابة جندي وانسحاب المنفذين".

وأشارت الإذاعة إلى أن جيش الاحتلال يبحث عن المنفذين.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، أن عملية إطلاق النار قرب نابلس تزامنت مع مسيرة للمستوطنين قرب شوماش الاستيطانية.

وتبنت مجموعة عرين الأسود العملية، وقالت في تصريح مقتضب لها: بدأنا سلسلة عمليات أيام الغَضب ونفذ مجموعة من مُقاتلينا الأبطال عملية نوعية بالقرب من مُغتصبة شافي شومرون محققه إصابات بالغة في صُفوف العدو وانسحب المجاهدون بسلام".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#عملية إطلاق نار #إصابة جندي إسرائيلي #إطلاق نار على مستوطنة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة