"عرين الأسود" تستنفر لبدء "سلسلة الغضب" لأجل القدس

استنفرت مجموعات "عرين الأسود" المقاوِمة أهل الضفة الغربية، فداءً للمسجد الأقصى في ظل ما يتعرض من اقتحامات وانتهاكات واسعة.

وقالت المجموعات في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "يا أهلنا بالقدس يا بركاننا الثائر يا أهلنا في رام الله وفي خليل الرحمن الأسد الصهور يا أهلنا في بيت لحم العبيات والبلبول يا أهلنا في سلفيت يا أهلنا في طولكرم الكرمي يا أهلنا في طوباس العز يا أهلنا في جنين الرد جنين الدرع والسيف يا أهلنا في جبل النار التحدي جبل النار حاضنة الثورة يا أهلنا في قلقيلية الرجولة بسم الله نبدأ وبسم القدس نعلن بإذن الله وبعد التوكل على الله بدء سلسلة أيام الغضب لأجل القدس".

وأضافت المجموعات: "إننا نتابع منذ أيام ما يحدث في القدس حتى بلغ الأمر منتهاه باقتحام الأقصى صباح هذا اليوم حتى ساعة كتابة هذا البيان بأكثر من سبعمائة وخمسين مستوطنًا إن حالة التخدير هذه والتهويد لن تنال منا السكوت وآن الأوان لوضع حد فاصل وقاطع لهذه المعركة التي تشن علينا على رجالنا ونسائنا وأطفالنا في كل مكان على أقصانا ومسرانا".

ودعت أهلنا بالداخل المحتل للانضمام لنا والاشتباك مع العدو في كل مكان، فيما دعت الفصائل ورجالها المقاومين لتنفيذ عمليات نوعية في كل مكان وكل تجاه.

ودعت حركتي حماس وفتح والفصائل لتغطية أيام الغضب.

وطالبت جماهير شعبنا بالوقوف أمام مسؤولياته "فلا كرامة لنا بوطن يدنس وما الرزق إلا على رب العباد".

ودعت المواطنين بالقرى المحيطة في المدن إغلاق الطرق الرئيسة إغلاقًا تامًا وقطع جميع الطرق على الجيش والمستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين