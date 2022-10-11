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مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط حماية مشدّدة

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مؤكداً أن عملية شعفاط لن تكون الأخيرة

قاسم: الاحتلال يصر على إشعال حرب دينية في كل المنطقة

11 أكتوبر 2022 . الساعة 11:14 بتوقيت القدس
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الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم أن الاحتلال الإسرائيلي يصر على إشعال حرب دينية في كل فلسطين مع استمرار تصاعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

وقال قاسم في تصريح صحفي له اليوم الثلاثاء: "إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على المسجد الأقصى يعني مزيدًا من أعمال المقاومة"، لافتاً إلى أن عملية شعفاط لن تكون الأخيرة.

ونبّه إلى أنّ ‏المرابطين والمرابطات في الأقصى يسطرون كل يوم بطولات حقيقية في التصدي لاقتحامات المستوطنين وإفشال مخططات الاحتلال.

واقتحم المئات من المستوطنين اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى وسط حماية أمنية مشددة، وذلك احتفاءً بالأعياد اليهودية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأقصى #القدس #الاحتلال الإسرائيلي #عملية شعفاط

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