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50 معتقلا يواصلون معركة الأمعاء الخاوية بسجون الاحتلال

11 أكتوبر 2022 . الساعة 09:05 بتوقيت القدس
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50 معتقلا يواصلون معركة الأمعاء الخاوية بسجون الاحتلال

يواصل 50 معتقلا إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم معتقلون إداريون، وموقوفون، ومحكومون.

ويوم أول أمس الأحد ساند 20 معتقلا إلى 30 من زملائهم الذين يواصلون إضراباً عن الطعام لليوم الـ17، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، في تصريحات صحفية سابقة، إن "علامات التعب والإنهاك والإعياء الشديد ونقص في الوزن، بدأت تظهر على الأسرى الـ30 معتقلا، بالإضافة لآلام في المفاصل، وهزال شديد، نتيجة نقص كمية السوائل والفيتامينات في الجسم".

وعدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلا، بينهم ستة قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب" و"عوفر".

والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود "ملف سري" للمعتقل، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لستة شهور قابلة للتمديد مرات عديدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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