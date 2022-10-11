مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط حماية مشدّدة

اقتحم مئات المستوطنين، منذ صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات مشدّدة من شرطة الاحتلال في محيط المسجد.

ودخل ما يقارب من 477 مستوطن "الأقصى"، على 9 مجموعات، من باب المغاربة، وتجولوا في باحات المسجد، خلال الساعة الأولى من فترة الاقتحامات الصباحية.

وعزَّزت شرطة الاحتلال من انتشارها داخل "الأقصى" وعند أبوابه، حيث جرى التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على المتوافدين إليه.

شاهد| قطيع جديد من قطعان المستوطنين يقتحم المسجد الأقصى المبارك، وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال لتأمين حمايته. pic.twitter.com/3P2w1DJqNt — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 11, 2022

ومنع الاحتلال عشرات الفلسطينيين من أرضي الـ48، ومن هم دون سن الأربعين، من الوصول إلى الأقصى، وأخرجتهم بالقوة من أبواب البلدة القديمة.

وتواصل جماعات الهيكل المتطرفة منذ عشرين يوماً نشر الدعوات وحشد المستوطنين للمشاركة في أكبر اقتحامٍ للمسجد الأقصى في تاريخه؛ وقد خصصت منصات إلكترونية خاصة لهذه الغاية.

يذكر أن “منظمات الهيكل” المزعوم دعت المستوطنين إلى قراءة جماعية توراتية في ساحات المسجد الأقصى المبارك خلال الاقتحام الكبير الذي تحضر له، اليوم الثلاثاء، في أيام ما يسمى “عيد العرش” العبري.

انطلقت دعوات فلسطينية لتلبية نداء الفجر العظيم والحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك، بدءًا من اليوم، للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال بمناسبة ما يسمى “عيد العرش العبري”.

ودعا نشطاء مقدسيون لأداء صلاة الفجر العظيم في باحات المسجد الأقصى لصد عدوان المستوطنين، بدءا من اليوم الثلاثاء.

المصدر / فلسطين أون لاين