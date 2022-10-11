فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أحلام صالح.. مهندسة زراعية تدرج "البتايا" في أسواق الضفة

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط حماية مشددة

متحدثون: ترقية محافظ نابلس ودفاع فتح عنه إساءةٌ وتشويه لنضال شعبنا وإرادته

أسعار الدجاج والخضراوات واللحوم بأسواق غزة

تعرف على البديل الطبيعي للسكر

ارتفاع الدولار في أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الثلاثاء

مواجهات عنيفة خلال اقتحام ضاحية السلام بالقدس المحتلة

الطقس: أجواء خريفية معتدلة

ما الهدايا الغريبة التي وصلت "بوتين" في عيد ميلاده الـ70!

"أماسيا" قارة جديدة تتشكل على الأرض

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

بالفيديو عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط حماية مشددة

11 أكتوبر 2022 . الساعة 08:34 بتوقيت القدس
...
مجموعات من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى اليوم الثلاثاء

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات مشددة من شرطة الاحتلال في محيط المسجد.

ودخل ما يقارب من 100 مستوطن "الأقصى"، على شكل مجموعتين، من باب المغاربة، وتجولوا في باحات المسجد، خلال الساعة الأولى من فترة الاقتحامات الصباحية.

وعزَّزت شرطة الاحتلال من انتشارها داخل "الأقصى" وعند أبوابه، حيث جرى التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على المتوافدين إليه.

ومنع الاحتلال عشرات الفلسطينيين من أرضي الـ48، ومن هم دون سن الأربعين، من الوصول إلى الأقصى، وأخرجتهم بالقوة من أبواب البلدة القديمة.

وتواصل جماعات الهيكل المتطرفة منذ عشرون يوماً نشر الدعوات وحشد المستوطنين للمشاركة في أكبر اقتحامٍ للمسجد الأقصى في تاريخه؛ وقد خصصت منصات إلكترونية خاصة لهذه الغاية.

يذكر أن “منظمات الهيكل” المزعوم دعت المستوطنين إلى قراءة جماعية توراتية في ساحات المسجد الأقصى المبارك خلال الاقتحام الكبير الذي تحضر له، غدا الثلاثاء، في أيام ما يسمى “عيد العرش” العبري.

انطلقت دعوات فلسطينية لتلبية نداء الفجر العظيم والحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك، بدءًا من اليوم، للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال بمناسبة ما يسمى “عيد العرش العبري”.

ودعا نشطاء مقدسيون لأداء صلاة الفجر العظيم في باحات المسجد الأقصى لصد عدوان المستوطنين، بدءا من اليوم الثلاثاء.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اقتحام الأقصى #مستوطنون يقتحمون الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة