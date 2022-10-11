مواجهات عنيفة خلال اقتحام ضاحية السلام بالقدس المحتلة

اندلعت مواجهات عنيفة اليوم الثلاثاء، بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها ضاحية السلام بالقرب من مخيم شعفاط وسط مدينة القدس المحتلة.
شاهد| جانب من المواجهات المندلعة بين الشبان وقوات الاحتلال المقتحمة لضاحية السلام شمال شرق القدس المحتلة#غضب_الأقصى #الأقصى_في_خطر #الاقصى_يستغيث pic.twitter.com/mUZEfw8sEw— فلسطين أون لاين (@pl24online) October 11, 2022
واقتحمت قوة كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضاحية السلام بالقرب من مخيم شعفاط وسط مدينة القدس المحتلة، وأغلقت الشارع الرئيسي أمام حركة السير.
مصادر محلية: قوات كبيرة من قوات الاحتلال تقتحم ضاحية السلام شمال شرق القدس وسط مواجهات عنيفة مع الشبان#غضب_الأقصى #الأقصى_في_خطر #الاقصى_يستغيث pic.twitter.com/qIRh1mtBGM— فلسطين أون لاين (@pl24online) October 11, 2022
وأشعل الشبان الإطارات المطاطية في الشوارع المحيطة، واستخدموا الألعاب والمفرقعات النارية لمواجهة قوات الاحتلال.
متابعة| شبان يشعلون الإطارات في الطريق لعرقلة اقتحام الاحتلال لضاحية السلام شمال شرق القدس المحتلة#غضب_الأقصى #الأقصى_في_خطر #الاقصى_يستغيث pic.twitter.com/rVixef8ZeI— فلسطين أون لاين (@pl24online) October 11, 2022
وداهم جنود الاحتلال العديد من المحال التجارية ومنازل لعائلة التميمي، وعدد من الشقق السكنية في البلدة، بحثًا عن منفذ عملية شعفاط البطولية.
شاهد| جانب من اقتحام الاحتلال لإحدى العمارات السكنية في القدس المحتلة #غضب_الأقصى #الاقصى_يستغيث #الأقصى_في_خطر pic.twitter.com/YwsE1NJ171— فلسطين أون لاين (@pl24online) October 11, 2022
وأوقفت قوات الاحتلال عدداً من الشبان قبل أن تقودهم إلى جهة مجهولة بعد تفحّص أوراقهم الشخصية.