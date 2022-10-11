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مواجهات عنيفة خلال اقتحام ضاحية السلام بالقدس المحتلة

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بالفيديو مواجهات عنيفة خلال اقتحام ضاحية السلام بالقدس المحتلة

11 أكتوبر 2022 . الساعة 07:34 بتوقيت القدس
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اندلعت مواجهات عنيفة اليوم الثلاثاء، بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها ضاحية السلام بالقرب من مخيم شعفاط وسط مدينة القدس المحتلة.

واقتحمت قوة كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضاحية السلام بالقرب من مخيم شعفاط وسط مدينة القدس المحتلة، وأغلقت الشارع الرئيسي أمام حركة السير.

 وأشعل الشبان الإطارات المطاطية في الشوارع المحيطة، واستخدموا الألعاب والمفرقعات النارية لمواجهة قوات الاحتلال.

وداهم جنود الاحتلال العديد من المحال التجارية ومنازل لعائلة التميمي، وعدد من الشقق السكنية في البلدة، بحثًا عن منفذ عملية شعفاط البطولية.

وأوقفت قوات الاحتلال عدداً من الشبان قبل أن تقودهم إلى جهة مجهولة بعد تفحّص أوراقهم الشخصية.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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