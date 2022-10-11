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ما الهدايا الغريبة التي وصلت "بوتين" في عيد ميلاده الـ70!

11 أكتوبر 2022 . الساعة 05:12 بتوقيت القدس
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وسط احتفاء روسي بعيد ميلاده السبعين، تلقى الرئيس فلاديمير بوتين العديد من الهدايا، جاء بعضها من رؤساء دول مجاورة، بحسب ما أعلن الكرملين.

وأهدى رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هرمان من البطيخ الأحمر والأصفر، وفق روسيا اليوم.

كما قدم رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، لنظيره الروسي جرارا.

وتحدث لوكاشينكا عن هديته، قائلا: “هذا الجرار الذي أعمل عليه، إنه الأفضل، تم تجميعه بشكل يدوي”.

ويتواجد الرئيس الروسي بيوم عيد ميلاده في سان بطرسبورج، حيث تعقد قمة غير رسمية لرابطة الدول المستقلة.

المصدر / وكالات
#البطيخ #الشمام #هداية بوتين في يوم ميلاده #بيلا ورسيا

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