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استقالة عضو مجلس إدارة نادي غزة الرياضي

11 أكتوبر 2022 . الساعة 03:15 بتوقيت القدس
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صقر الثالث من اليسار
غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن كمال صقر  أمين سر نادي غزة الرياضي استقالته من منصبه، وقدمها لمجلس الإدارة رسميا.

ولم يفصح صقر عن الأسباب التي أدت لاتخاذه القرار، لكنه أكد أنها نهائية ورفض التراجع عنها، رغم الضغوط الكبيرة عليه.

وسيعقد المجلس اجتماعا طارئا خلال الساعات القادمة، لدراسة استقالة صقر وكذلك مدرب الفريق الأول لكرة القدم، محمود المزين الذي رحل عن منصبه أمس.

وتعتبر استقالة صقر الثالثة من مجلس الإدارة، بعد قبول استقالة إبراهيم العشي وماجد ترزي من قبل، وجاء بدلا منهما مأمون ساق الله ومنتصر الحسيني، وفي حال تم قبولها سيكون بدلا منه محمد عاشور، الذي ترشح للإنتخابات الأخيرة ولم يحالفه النجاح.

#غزة الرياضي #استقالة #كمال صقر

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